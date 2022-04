SRG attaches remorques

Vous êtes à la recherche d’un emploi qui est tout sauf routinier? New Holland Avantis St-Narcisse est à la recherche d’un nouveau coéquipier pour occuper un poste hybride entre les départements de pièces et de service. Votre mission principale sera de développer des relations de confiance avec nos clients en offrant un service hors pair à ceux-ci. Au niveau du département du service, vous aurez à répondre aux appels de service, produire un estimé des travaux, assigner les rendez-vous aux techniciens et effectuer le suivi avec la clientèle. Quant au département de pièces, vous aurez à répondre aux clients, autant au téléphone qu’en personne, et effectuer les recherches nécessaires pour trouver la bonne pièce. Vous aurez à participer aux activités de réception et d’expédition de la marchandise et à la gestion de l’inventaire.