legaremichel@live.caTu te cherches un emploi sur le champs?

Stratos Pizzeria de la rue Sainte Marguerite recherche un cuisinier responsable et deux cuisiniers de soir et de nuit. En plus, pour l’horaire de nuit, t’as droit à une prime. Plus d’argent dans tes poches! Penses-y pas trop longtemps, postule MAINTENANT par courriel à legaremichel@live.ca ou dans la section carrière à Stratos Pizzeria.com

https://stratos-pizzeria.com/poste/cuisinier-a-temps-plein-de-soir/