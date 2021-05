Uni-Recycle inc. est une entreprise de service de recyclage informatique et électronique pour les entreprises, offert partout au Québec. Nous avons, à ce jour, plus de 4500 clients dont nous effectuons le service de ramassage, et ce gratuitement.

Nous sommes une équipe jeune et dynamique. L'ouverture et le travail d'équipe sont des qualités nécessaires. L’innovation est au cœur de nos services, nous améliorons ainsi continuellement nos processus et technique de travail, c’est pourquoi il est important d'avoir une bonne adaptabilité aux changements et une attitude positive envers ceux-ci.

Nous sommes à la recherche de :

Représentant(e) aux ventes

https://ca.indeed.com/jobs?q=UNI-RECYCLE%20INC.&l&advn=4494660270575287&vjk=924767fcb1a2ecac

Responsable marketing et communication

https://ca.indeed.com/jobs?q=UNI-RECYCLE%20INC.&l&advn=4494660270575287&vjk=aa42cd93a9398df7

Chauffeure(se) - Livreur(se)

https://ca.indeed.com/jobs?q=UNI-RECYCLE%20INC.&l&advn=4494660270575287&vjk=fd228fe805d16315

Commis d'entrepôt

https://ca.indeed.com/jobs?q=UNI-RECYCLE%20INC.&l&advn=4494660270575287&vjk=af7617cc59c02b1c

Commis à la saisie en ligne

https://ca.indeed.com/jobs?q=UNI-RECYCLE%20INC.&l&advn=4494660270575287&vjk=e70461d0b2f1bbfe

Nous offrons :

REER collectif

Assurances complètes:

Assurance Dentaire

Assurance Invalidité

Assurance Maladie Complémentaire

Assurance Vie

Assurance Vision

Programme d'Aide aux Employés

Programmes de Bien-être