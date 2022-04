Un poste permanent, à temps plein, et en plus on te forme… Oui c’est possible !



UNIPRIX Pellerin & Bureau souhaite ajouter un ou une assistante technique en pharmacie. Dynamique, polyvalente, facilité à interagir avec la clientèle et l’équipe en place, si tu possèdes ces belles aptitudes on a le poste pour toi.

Mais tu dois faire vite car des postes comme celui-là ne passent pas à tous les jours.

Fais-nous parvenir ton CV à rh.436485@uniprix.com pour soumettre ta candidature.

UNIPRIX PELLERIN & BUREAU, on prend soin de nos gens !