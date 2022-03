Val-Mauricie électrique inc.

Val-Mauricie Électrique œuvre dans la construction et la réfection électrique au niveau résidentiel, commercial, industriel et génie civil.



Implantée dans la région depuis 1979, Val-Mauricie Électrique est en pleine croissance et recherche des électriciens compagnons et des apprentis électriciens motivés, travaillants, qui ont le sens du détail et qui aiment les défis !



Parce que des défis, on en a pour toi dans la région, mais aussi dans le Nord du Québec !

Carte CCQ obligatoire.



www.valmauricieelectrique.com