Tous les Passeports du Festivoix sont déjà vendus

Tous les Passeports réguliers de la 29e édition du Festivoix donnant accès à une centaine de spectacles sur les 9 jours de la programmation sont vendus. Une bonne nouvelle pour les organisateurs de l’événement musicale en mode relance post-pandémique qui annonce une vente inégalée depuis plusieurs années, selon le directeur général du Festivoix Thomas Grégoire

« C’est une surprise je vous dirais, on est parti très fort dès qu’on a annoncé les premières rondes de notre programmation à la fin de février, il y avait une tendance forte qui se dégageait , on sentait qu’on allait être complet assez rapidement, mais c’est vrai que pour nous c’est un record historique de vitesse , on a déjà été complet dans nos ventes de passeports, mais en si peu de temps et surtout après une pandémie il y avait beaucoup d’incertitudes de savoir comment le public allait se comporter puis franchement c’est très satisfaisant on remercie le public de leurs confiances. » Thomas Grégoire, directeur général du Festivoix







L’organisation n’a pas encore dévoilé la totalité de sa programmation et se prépare à une grande édition. Un défi se dresse pour l’équipe qui souhaite livrer l’événement dans les délais.

« C’est de repartir une machine comme on a l’habitude ou qu’on avait l’habitude de le faire avant la pandémie, un événement comme le nôtre, c’est un an de préparation et vous savez, il y a eu des hauts et des bas, y compris au tournant de fêtes évidemment, c’est donc de repartir cette machine-là, c’est un énorme travail, c’est donc d’offrir le plus beau festival possible. » Thomas Grégoire, directeur général du Festivoix







Un budget record d’environ de 4,5 million de dollars est investi pour la relance de l’édition globale Festivoix. Il faut mentionner que la majorité des revenus du festival provienne à plus de 80% de source de revenus autonome et privée par des démarches de l’organisation. Cela est rendu possible également par la ville de Trois-Rivières qui finance l’événement à 8.5% ainsi que le gouvernement provincial et fédéral. Cela permet aux festivaliers de pouvoir se procurer des billets à un prix concurrentiel.



« On va avoir le plus gros budget de l’histoire du Festivoix, on voulait que cette édition soit une édition de relance, mais de fête, de plaisir retrouvé. Les spectacles en extérieur, je pense que c’est fondamental, les gens sont impatients ont le goût de s’amuser et savent qu’en extérieur, c’est très sécuritaire. » Thomas Grégoire, directeur général du Festivoix







Il reste encore des billets journaliers réguliers, VIP et Club Festivoix donnant accès au spectacle d'une journée pour le Festivoix qui aura lieu du 30 juin au 10 juillet 2022.