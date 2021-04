Luc sous hypnose

Aujourd'hui à l'émission, on a mis notre producteur Luc sous hypnose avec l'aide de Pierre-Olivier Cyr et on a ouvert un canal ésotérique pour parler avec des personnes décédées. Nous avons parlé aux parents de Marie-Claude, à l'oncle de Max, à René Angélil, Kurt Cobain, Bob Bissonnette, Dédé Fortin et bien d'autres. On ne savait pas à quoi s'attendre, et nous n'avons pas été déçu.