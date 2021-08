Bell Média Radio recrute des agents promotionnels !

OFFRE D’EMPLOI

Tu rêves de travailler dans les médias ? L’équipe Bell Média Radio de Montréal est actuellement à la recherche d’agents de promotions.

Tu as de l’entregent, tu trippes sur la radio et tu cherches un emploi à temps partiel? Ce poste est fait pour toi !

Le candidat idéal :

est extroverti et dynamique

connais nos marques radio ou veut en savoir plus

est débrouillard et créatif

a de l’initiative

aime le travail d’équipe

2 types de postes disponibles :

- Agent promo sénior :

15h/sem garanti

Doit être disponible jeu-dim

inclus la possibilité d’assister à la coordination des promotions et gestions de gagnants (formation inclus)

1 poste disponible

- Agent promo :

à la pige

horaire flexible selon vos disponibilités

sans garantie d’heures

10-15 postes disponibles



*Tu dois avoir plus de 18 ans et détenir un permis de conduire valide.

Veuillez faire parvenir votre CV et lettre de motivation à melissalee.whalen@bellmedia.ca et Florence.brousseau@bellmedia.ca