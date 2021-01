Calendes est la Future star iHeartRadio de janvier 2021 à ÉNERGIE.

Le groupe Calendes présente Grand manège, un premier album qui affiche des sonorités puisant dans le rock indie où se sont entrechoqués les univers musicaux de Fred Labrie (Inventer des falaises en 2020 et Dans la fumée claire en 2015) et Jean-Thomas Boulianne (Bob Bissonnette, Marsö, Nick Beauregard).

Après avoir collaboré pendant 15 ans au sein de différents projets, les deux auteurs-compositeurs-interprètes voulaient créer un projet de band où la liberté serait le principal vecteur, exempt de toute pression et où les compromis n’existeraient pas. Le son se veut franc et direct, imbibé de la personnalité musicale des collaborateurs hors-pairs qui se sont greffés au canevas, aux pierres d’assise.

Calendes écrit dans une époque où les réflexions profondes, la quête de sens et le besoin de s’élever du sol nécessitent une charge sonore découlant autant de leurs influences punk et indie rock que du folk à la Wilco.

« J’réécoute des albums des années 90 pour me fabriquer un chemin de Compostelle, pour me débrumer l’esprit », chante le groupe sur Astronaute, un titre qui ne laisse pas de doute sur ses intentions. Astronaute, c’est le train d’une section rythmique qui va de l’avant, une mélodie accrocheuse de guitare et le constat d’une société souvent incompréhensible.

Découvrez la chanson Astronaute de Calendes sur les ondes d’ÉNERGIE.