Né en 1983 à Jonquière, au Saguenay, David Tremblay débute son aventure musicale alors qu’il reçoit une guitare pour son 10e anniversaire. C’est ensuite grâce à son grand frère qu’il fera fleurir sa passion, à travers la découverte du punk dans le garage de la résidence familiale.

En 2005, au retour d’un long voyage dans l’Ouest canadien, David est découvert par le public québécois alors qu’il rejoint la grande aventure Star Académie, avec qui il partira en tournée en 2006 pour présenter plus de 40 spectacles à travers la province.

Après la naissance de son fils en 2008, David prend un temps de recul et se réoriente en tant que comédien. On le verra durant la décennie suivante dans divers projets, que ce soit des rôles de soutien et de figuration ou des publicités. Il sera aussi chargé de l’animation principale au mythique bar de danseurs nus Le 281 et fera du mannequinat.

Au milieu des années 2010, son retour vers la musique s’amorce, alors qu’il sillonne les bars du Québec en tant que chansonnier. Influencé du côté francophone par Les Cowboys Fringants, Les Colocs ou encore Kaïn, et puis par Matt Lang et Luke Combs du côté anglophone, l’auteur-compositeur-interprète propose un son country rock sans flafla, en toute simplicité et humilité.

Juste à temps pour l’été, David Tremblay est aujourd’hui de retour avec le titre festif Ne plus tenir debout, un hymne aux plaisirs de la nuit et du bonheur entre amis. Découvrez dès maintenant cette chanson sur les ondes d’ÉNERGIE!

