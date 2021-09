Delarive est la Future star iHeartRadio de septembre 2021 à ÉNERGIE.

Le nom Delarive est inspiré de la rue du même nom qui relie Sorel-Tracy à Sainte-Anne-de-Sorel, là où sont nées les premières tentatives musicales du groupe. Parfois en douceur, parfois énergiques, les chansons de la formation sont le reflet de deux décennies de travail musical et laissent entrevoir une maturité certaine chez les quatre membres du band.

Composé de Félix-Antoine Viens (basse/voix), Philippe Marion (guitare), Antoine Lachance (batterie) et François Larivière (guitare), le quatuor indie rock Delarive lancera un mini-album de 7 pièces le 3 septembre prochain.

Le mini-album Les temps figés a été écrit au cours des deux dernières années, puis enregistré et finalisé pendant la pandémie, entre Montréal, Sorel-Tracy et Potton. Réalisé par le batteur Antoine Lachance et enregistré dans le nouveau studio de ce dernier, ce disque incarne les retrouvailles musicales de quatre amis passionnés et animés par la création.

Delarive a tout pour devenir le coup de cœur de ceux et celles qui ont envie d'être transportés ailleurs, pour échapper aux « temps figés ».

Découvrez la chanson Comme un brave de Delarive sur les ondes d’ÉNERGIE.