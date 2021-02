Eli Woods est un auteur, compositeur et interprète de la région de l’Estrie. Après plusieurs années sur les planches en tant qu’interprète, il lancera un premier EP de 4 titres (français et anglais) au printemps 2021. Inspiré par des artistes tels que John Mayer, Bon Iver et Louis-Jean Cormier, Eli ne se limite pas qu’à un seul style musical. Le pop, le rock, l’acoustique et le folk se côtoient pour créer un heureux mélange de grande musicalité et de paroles marquantes.

En attendant la sortie de cet EP, Eli Woods présente un premier extrait intitulé L’art de cacher son malheur. Avec ses sonorités pop-rock, cette nouvelle chanson évoquant les problèmes de santé mentale se veut une réflexion sur notre société, en plus de véhiculer un message d’espoir face à cette dure réalité, beaucoup trop commune.



« L’art de cacher son malheur est l’une des premières chansons que j’ai composée, il y a six ans déjà. Elle m’est venue à un moment très stressant de ma vie où tout me semblait difficile et inatteignable. C’est une façon pour moi de parler de notre société surexposée aux antidépresseurs et aspirée par la télévision et les réseaux sociaux. Ça peut sembler négatif, mais la chanson se veut utopique, comme je le chante : ‘’Le temps fait bien les choses, un jour ou l’autre, les cerveaux sur silence se réaniment et puis ils chantent’’. C'est ma façon à moi de croire qu’un jour on sera capable d’être nous-même, tous ensemble! », confie Eli Woods.



Découvrez la chanson L’art de cacher son malheur d’Eli Woods sur les ondes d’ÉNERGIE.