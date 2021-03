Derrière Gros Soleil se cachent Dominic Lamoureux, Sébastien Boucher, Frédéric Lamoureux et Christian Boileau. Réanimé des cendres de feu Les Truands, Gros Soleil en a conservé l’arrogance et l’urgence du rock garage et punk ainsi que la touche « tape du pied/poing dans les airs », mais en y incorporant des influences plus lourdes.

