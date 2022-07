Jamie-Lee est la Future star iHeartRadio de juillet 2022 à ÉNERGIE.

Née en 1991 à Repentigny, Jamie-Lee démontre un intérêt marqué pour la musique dès l’âge de 7 ans. Pratiquant d’abord le piano et le chant, elle suit son inspiration à partir de 12 ans en interprétant ses propres compositions et en s’accompagnant à la guitare.

Ayant peu d’intérêt pour l’école, Jamie-Lee renoue avec sa passion musicale à l’âge de 17 ans en fréquentant un établissement scolaire pour décrocheurs ayant comme vocation la création musicale. Elle y fait la rencontre de plusieurs musiciens qui partagent la même passion de l’écriture musicale et de l’interprétation.

En 2015, elle découvre sa fibre entrepreneure en participant à l’ouverture d’une brasserie-cabaret où elle occupe la scène régulièrement, tout en créant des liens avec d’autres acteurs du monde de la musique. Elle écrit son propre matériel musical qu’elle présente devant son public et elle y forge à la fois son expérience d’auteure-compositrice et d’interprète scénique.

Par la suite, elle est recrutée pour participer à l’édition 2020 de la populaire émission La Voix. Cette expérience est l’occasion pour elle de s’inscrire dans une démarche artistique structurée et de se faire remarquer par différents joueurs de l’industrie qui voient en elle un potentiel exceptionnel.

Encouragée et convaincue, elle met sa priorité au développement de sa carrière. Elle se projette dans la composition et l’interprétation dans un style folk country qu’elle compte proposer au grand public et travaille à la production d’une tournée de spectacles.

Avec son nouveau single Baisse pas les bras, Jamie-Lee réaffirme l’unicité et l’accessibilité de sa poésie. Utilisant cette chanson pour témoigner de toutes les petites péripéties qui affectent notre quotidien, elle tente surtout d’inciter les auditeurs à ne pas baisser les bras et à demeurer résilients.

Découvrez la chanson Baisse pas les bras de Jamie-Lee sur les ondes d’ÉNERGIE!

