Joémi incarne bien l’homme de son époque. Père de famille qui a les valeurs à la bonne place, il saura vous charmer par son originalité, son expérience et son charisme naturel. Chanteur, multi-instrumentiste, auteur-compositeur-interprète et producteur hautement qualifié dans le domaine des arts de la scène, Joémi est depuis de nombreuses années un passionné de musique qui a notamment remporté le Félix de la Bande sonore de l’année pour Les Boys 4.

Issu d’une famille de musiciens, il a baigné dans le monde musical dès sa tendre enfance. À l’adolescence, il se familiarise avec plusieurs instruments de musique et présente à 12 ans son premier spectacle devant public. Quelques années plus tard, Joémi commence à faire sa marque au pays, accompagnant plusieurs artistes de renom. Il devient entre autres le batteur officiel de Martin Deschamps ainsi que contrebassiste et guitariste pour différents groupes de style Bluegrass et traditionnelle.

C’est en tant qu’auteur-compositeur-interprète que Joémi propose maintenant un projet original dans un style new country en français. Avec une écriture spontanée et contemporaine, l’artiste présente un univers québécois avec humour et audace à travers les chansons de son EP dont la sortie est prévue le 19 août 2022.

Quant à la chanson Mauvais garçon, celle-ci fait référence aux travailleurs de la construction avec ses paroles cocasses qui racontent des anecdotes de chantiers et son rap bien ficelé qui amène un côté bad boy à la pièce. Connaissez-vous l’expression « Swing ton rigodon »? C’est une expression nouvellement inventée qui signifie « faire la fête, se payer la traite et se lâcher lousse »!

Découvrez la chanson Mauvais garçon de Joémi sur les ondes d’ÉNERGIE!

Vous souhaitez découvrir plus de futurs hits? Écoutez la station Découvertes Franco d’iHeartRadio!