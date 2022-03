Globe-trotter dans l’âme, le Saguenéen Jean-Philippe Tremblay, fondateur du groupe Québec Redneck Bluegrass Project, pose aujourd’hui ses mots et ses mélodies en solo.

Aussi connu sous le sobriquet « Le Pad », l’auteur-compositeur-interprète a fait ses premières armes musicales en jouant dans les rues de toutes les contrées qu’il a foulées, en particulier dans un club à Kunming, capitale de Yunnan en Chine, ville qu’il a habitée pendant six ans. Québec Redneck Bluegrass Project partira en tournée en Asie, fera des allées et venues au Québec, avant de s’y établir définitivement.

Pour son premier album solo intitulé rrrik thffu (l'onomatopée d'un crachat), JP « Le Pad » Tremblay se permet d’aborder des sujets plus introspectifs qui exigent, par ses teneurs personnelles, des arrangements musicaux plus dépouillés et un rythme ralenti.

À l’avant-plan, la guitare, l’instrument de prédilection du « Pad », se déploie sous toutes ses formes et ses facettes. Acoustique, électrique ou à résonateur, elle est jouée façon « finger style » en plus de compter son lot de solos. En passant par les sonorités sixties et le swing, le country blues reste le genre dominant de l’album. S’éloignant des standards bluegrass, Jean-Philippe Tremblay a ajouté quelques percussions en tout genre, du clappement de mains au daburka.

La réalisation est signée Marc Déry qui s’est aussi occupé de la prise de son. L’utilisation limitée de micros à lampe et à ruban assure une unité de son franc à travers l’album. Aucune retouche n’a été faite pour conserver un son authentique.

Découvrez la chanson Tu sens bon de JP « le Pad » Tremblay sur les ondes d’ÉNERGIE!

