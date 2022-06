Lampion est la Future star iHeartRadio de juin 2022 à ÉNERGIE.

Lampion, c’est un mélange de rock alternatif des années 2000, avec un soupçon d’électro, de pop moderne et de progressions harmoniques jazz, ponctué d'un rap poignant à la prose travaillée et percutante. Grandement inspiré par les univers musicaux de formations comme Plini, Robert Glasper et The1975, le groupe arrive dans le paysage québécois avec des influences mixtes à présent rassemblées dans un même lieu : la banlieue de Longueuil avec tous ses charmes et ses non-charmes.

Soucieux d’une production sonore et d’une expérience live de qualité, Lampion souhaite rassembler le plus de gens possible grâce à une large palette de styles et d’approches pour former une œuvre hétéroclite. Formé de François Mayer (chant), Johan Maestro (guitare) et Alexis Gagnon (batterie), le groupe étonne par son aisance et son énergie sur scène.

Proposant des refrains accrocheurs et une instrumentation complexe et captivante, Lampion crée un style précurseur et fascinant à découvrir absolument sur scène. Le groupe a d’ailleurs présenté la première de son spectacle le 2 mai dernier au Ausgang Plaza, un concert désormais disponible sur YouTube et Facebook.

Après la sortie d’un premier single intitulé Blanche en février dernier, Lampion a lancé Water On Mars le 8 avril. Les deux extraits se retrouvent sur leur premier album baptisé S.M.T.F.E. (acronyme pour Self Made Tools For Entertainment), réalisé par Alex Lapointe (The Brooks) et Pascal Chenard, paru le 6 mai sous l’étiquette Rosemarie Records

