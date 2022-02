Lucill est la Future star iHeartRadio de février 2022 à ÉNERGIE.

Autodidacte natif de Chibougamau, Lucill (Raphaël Bussières) tapisse son univers musical d’indie, de pop et de rock alternatif qui se défragmente en touches folk. De sa voix posée, il présente des pièces sans détour qui dépeignent une réalité non polie, le tout sur trame inclusive.

Dès son tout jeune âge, Raphaël apprend assidûment la basse qui deviendra vite son instrument principal. Après plusieurs années à former et accompagner des groupes et artistes un peu partout à travers le monde, il décide de se lancer dans le vide et de proposer au public son projet le plus personnel à ce jour.

Après un premier EP homonyme salué par la critique en 2018 (ce disque a aussi remporté le prix EP Indie Rock de l'année au GAMIQ 2019), Lucill a lancé en 2020 un premier album, Bunny, qualifié d’hymne pour sa génération. Le deuxième album de l’artiste paraîtra en février 2022 et celui-ci comprendra le premier extrait, Baisser les yeux, déjà disponible sur toutes les plateformes.

Baisser les yeux, c’est l’envie d’assumer sa propre voie et de vivre sa vie telle qu’on l'entend. Dans cette chanson, Lucill nous transporte dans un univers de type Truman Show qui fait référence à sa ville natale. Un lieu dans lequel il ne se sentait pas à sa place et où tout lui semblait formaté. C’est donc un clin d'œil à son passé chibougamois ainsi qu’à son parcours tant artistique que personnel. C’est l’idée de s’éloigner d’un mode de vie standardisé dans le but de devenir le seul et unique maître de celle-ci!

