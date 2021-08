Vivant de spectacle en spectacle et habitant un véhicule récréatif, avec comme compagnon une guitare unique et un chien fidèle, Madiba King (alias Sébastien Jauniaux) se forge une réputation de bête de scène. Chanteur hétéroclite au timbre unique et guitariste hors normes, le jeune artiste compose de façon sporadique une musique pop alternative rappelant James Brown ou BB King, mais aussi Bernard Adamus, Jean Leloup et Daniel Bélanger.

C’est après un spectacle dans le Vieux-Port de Montréal que l’artiste johannais est victime d’un incendie criminel qui le conduit à la rue. Convaincu que sa guitare Garfield n’a pas brûlé, il continue à présenter ses spectacles, dormant même dans son véhicule en plein hiver. C’est aussi à cette époque qu’il retrouvera sa guitare bénie par monsieur BB King lui-même.

Grand gagnant du concours Compose ta vie, édition 2018, Madiba King gagne du temps au studio Phoenix. Étant incapable de s'entendre sur la direction artistique de ses compositions, il quitte ces studios et réserve trois jours de studio chez Piccolo ou il rencontre Gabriel Dubuc. Le coup de foudre professionnel conduira les deux milléniaux à se dépasser l’un l’autre dans le processus de réalisation.

Durant ces trois jours, l’auteur-compositeur-interprète et ses musiciens enregistreront 12 chansons à l’ancienne, avec tous les musiciens réunis dans le studio en même temps. En plus de traiter de sujets plus sérieux tels que la schizophrénie, la mort, la violence conjugale et la fin de la naïveté amoureuse, l’album renferme des pièces aux histoires saugrenues. Inventeur de ses propres façons d’accorder ses guitares, Madiba King offre une sonorité unique et un univers déjanté.

Je r'viendrai d'main constitue un pied de nez aux allures parfois dystopiques de l'année 2020. Chanson festive aux sonorités québécoises, elle raconte la résilience de Monsieur et Madame tout le monde qui vivent, plus souvent qu'autrement, du grandiose dans leur routine de l'ordinaire. Cette chanson rassembleuse, donnant espoir que demain ira mieux, amène un vent de fraîcheur dans le paysage musical québécois.

