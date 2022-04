Prenant d'assaut la scène indie rock en 2021, Marco Ema apparaît comme un vent de fraîcheur dans le paysage québécois! Après le succès des extraits Janvier vient te reprendre et Ceci n’est pas une chanson d’amour, Marco lance son premier album, Où nos corps s’en vont mourir, en novembre 2021, projet brillamment acclamé par la critique.

Sous la réalisation sensible de Simon Pedneault qui joue plusieurs instruments sur l’album, Marco Ema met en musique des récits aux allures de coming-of-age movies qui abordent habilement le passage à la vie adulte, avec toutes les émotions et les débordements qui en découlent. Avec des textes profonds et modernes, et un timbre de voix unique, la musique de l’artiste touche au plus profond de soi-même et donne envie qu’il continue à dévoiler ses sentiments de façon aussi singulière.

Découvrez la chanson Amy de Marco Ema sur les ondes d’ÉNERGIE!

Vous souhaitez découvrir plus de futurs hits? Écoutez la station Découvertes Franco d’iHeartRadio!