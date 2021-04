Après leur rencontre dans le désert du Nevada, Paige et J-F décident d’annuler leurs vols de retour respectifs et de prendre la route à travers l’Ouest américain. Paige, tout droit sortie des marécages de la Georgie, et J-F, loin de sa campagne québécoise, ne se quittent plus et emménagent ensemble à Montréal. Paige y tombe amoureuse de la langue et de la culture. Elle apprend le français et le duo québéco-américain forme le groupe MIELS (Honeys).

Depuis, ils composent ensemble, mixant leurs deux univers afin de créer un son unique qui leur ressemble, en français. Un rock électro mélangeant le blues à des rythmes modernes. Un son qui donne le goût de prendre la route sur un coup de tête et d’oublier les problèmes du quotidien. Un son pur, sexy et électrifiant dès la première écoute.

Après Quarantaine Blues, un mini-album lancé l’été dernier, MIELS présentera son premier long-jeu en mai 2021.

Découvrez la chanson Pour l’amour du ciel de MIELS sur les ondes d’ÉNERGIE.