Orange Lessard, alias Stephan Lessard, est un auteur-compositeur interprète qui se définit lui-même comme un artiste au style folk-bipolaire. Son personnage est né dans son bachelor lorsqu’il se prenait pour un chanteur rap et ses amis l'ont ainsi baptisé Orange Lessard.

À travers ses textes et sur scène, le Québécois développe un univers bien à lui. Le suivre sur les réseaux sociaux témoigne du personnage unique et authentique qu’il est avec son contenu absurde et sa coupe de cheveux mulet.

Charpentier menuisier le jour et chanteur le soir, Orange Lessard s’est produit dans de nombreux festivals et en première partie du groupe Les Trois Accords. Voilà une bête de foire dont le Québec ne pourra plus se passer!

