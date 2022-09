P’tit Gros Bison est un jeune artiste originaire de Chambly qui gravite dans le milieu culturel québécois depuis bientôt quatre ans. Auteur-compositeur-interprète, humoriste et animateur, il use de tous ses talents afin de divertir le public grâce à sa plume et son charisme indéniable.

Sa chanson Les pieds dans l’vide, réalisée en collaboration avec l’ingénieur sonore et mixeur Gabriel Dubuc ainsi que l'auteur-compositeur-interprète Madiba King, est une ode à l’adaptation de différents défis que la vie peut vous imposer et l’importance de rester terre à terre envers ceux-ci.

Parlant de son processus créatif, P’tit Gros Bison mentionne : « J'ai eu la chance de prendre une direction totalement nouvelle grâce à l'écoute que j'ai portée à mes deux coréalisateurs. Leurs talents de création face à mon franc parlé et mon texte coloré font en sorte que je suis extrêmement fier de l’œuvre accomplie ».

P’tit Gros Bison ne vous laissera pas indifférent, que ce soit par sa musique, son humour ou sa personnalité accrocheuse!

Découvrez la chanson Les pieds dans l’vide de P’tit Gros Bison sur les ondes d’ÉNERGIE!

