Princesses est la Future star iHeartRadio de novembre 2023 à ÉNERGIE.

PRINCESSES est une fusion à trois têtes. Influencé par Rage Against the Machine, Marjo et le cran des Shirley, ce nouveau groupe est déterminé à faire résonner la fibre rock québécoise sans aucune retenue… et le tout en français!

Bien que le groupe soit émergent, les deux meneuses Flavie et Marie-Philippe ont chacune une riche expérience avec leurs projets respectifs (Bouches Bées, Flavie, Mademoizelle Philippe). Elles ont été rejointes par un batteur masqué, affectueusement surnommé Chouchoune, dans le but de d’unifier leurs passions et leur expérience.

Leur désir est clair et contagieux : créer des mélodies électrisantes et déchaînées. PRINCESSES aspire à repousser les limites et à apporter une nouvelle énergie féminine engagée sur la scène locale!

Nommé récemment « Espoir 2024 » par le GAMIQ, le trio nous présente le 3 novembre le EP FACE A réalisé par David Bujold (FUUDGE). Ce disque est composé de cinq titres, dont le premier extrait intitulé Vite que vous pouvez découvrir dès maintenant sur les ondes d’ÉNERGIE.

