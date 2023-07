Formé d’anciens membres de Each On Set et Still My Queen, groupes qui ont su laisser une marque indélébile sur la scène underground du début des années 2000, Sam & The Terrible News se veut une parfaite mixture actuelle de punk rock et de rock alternatif des années 90.

Fait sur mesure pour l’amateur de musique forte, carrée et accrocheuse, Sam & The Terrible News va droit au but, à l'instar du son brut et assumé qui définit le groupe.

Un premier mini album, Face A, est paru en 2021 et un nouvel album de 12 chansons, Gasoline X Fire, sortira en 2023.

Découvrez dès maintenant Choc électrique de Sam & The Terrible News sur les ondes d’ÉNERGIE!

