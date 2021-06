Seba est la Future star iHeartRadio de juin 2021 à ÉNERGIE.

Seba est un routier de l’industrie musicale québécoise, un rappeur, poète et slammeur émérite. Après Vintage à l’os, son classique instantané de 2018 qui lui a valu une nomination ADISQ en compagnie de son acolyte Horg, Seba revient en force avec un premier simple solo et un EP à paraître dont il signe la musique et les textes.

À la tête de la formation Hip Hop Gatineau, le MC a lancé deux albums au milieu des années 2000. Le quatuor a laissé sa trace en remportant le Félix du meilleur album Hip Hop de l’année à l’ADISQ et au GAMIQ 2007. Seba fonde par la suite Cargo Culte et un groupe grunge, Les Temps Modernes, en plus de s’associer à DJ Horg pour la sortie de l’album Grosso-Modo en 2018.

Sur un rythme entraînant où le banjo vous promet un verre frais, Seba revient en force avec cette chanson estivale. Entre le boom bap et le funk, le nouveau titre de l’artiste offre un moment de bonheur à tous les auditeurs. Réalisé par Ben Bouchard et Seba et masterisé par nul autre que Fred St-Gelais, BBQ de Seba est comme un hot tub pour vos oreilles!

Découvrez la chanson BBQ de Seba sur les ondes d’ÉNERGIE.