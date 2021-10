Parolier le soir et bièrologue le jour, Vice du Nord propose une première chanson nourrie de souvenirs percutants et de nuits passées à trop réfléchir. Assis entre Manu (Manu, Renaud, 1981) et Rémi (Mon chum Rémi, Les Cowboys Fringants, 2002), Vice du Nord dépeint un homme partageant des tourments similaires à ses prédécesseurs, malgré les années qui les séparent.

Propriétaire du Parti Bière aux Halles d’Anjou (épicerie spécialisée dans les bières de microbrasserie, vins et cidres du Québec) et co-fondateur de Coq’tail sirop artisanal, Marc-André D’Auteuil a toujours été quelqu’un de très créatif, tant en entrepreneuriat que dans ses projets artistiques. En 2016, il a lancé un album éponyme qui a figuré dans le top 10 du palmarès des albums francophones sur iTunes. Il a délaissé depuis sa carrière musicale pour mener à bien ses affaires, mais n’a jamais arrêté d’écrire, s’inspirant de la réalité et du quotidien des gens qui l’entourent et de ses propres aventures.

En 2020, il rencontre David Lafleche, qui se sent tout de suite interpellé par ses textes et par son interprétation authentique. Ensemble, ils créent une musique qui appuie et véhicule le même message que les paroles, dans une harmonie parfaite, avec une émotion intense et sincère.

« Les grands contrastes de la réalité m’ont amené à des réflexions qui graduellement se sont traduites par de l’inspiration artistique. Je n’aurais pas pu écrire ces chansons plus jeune et je crois sincèrement qu’elles sont aujourd’hui à maturité et prêtes à voler de leurs propres ailes. Pour obtenir les arrangements qui collent à ma musique, je me suis associé à David Lafleche, qui s’est avéré être le partenaire parfait pour moi », explique Vice du Nord.

Découvrez la chanson Entre Manu et Rémi de Vice du Nord sur les ondes d’ÉNERGIE.