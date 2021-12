Fondé en 2017, Vie de Quartier rassemble 5 amis natifs d’un peu partout au Lac Saint-Jean mais vivant tous dans le même quartier de Jonquière. Le fruit de leur cohabitation a donné vie à un projet musical mélangeant les styles bluegrass, country, punk, rock et hip-hop... Bref, une musique qui s’écoute mieux qu’elle ne s’étiquette!

Au départ, Vie de Quartier était un projet de musique country régional qui a vite évolué pour aller flirter avec l’esprit punk/rock, grâce à des voix tranchantes et des solos éclatés qui font vite oublier que le groupe se produit sur scène avec des instruments acoustiques.

Les chansons de Vie de Quartier sont composées par Fred, et ce, dans la langue de Molière. Avec son ukulélé, il dépeint la société d'une façon grivoise et sans tabou. Les paroles qui sont parfois drôles, parfois touchantes, racontent la vie en général.

Depuis quatre ans, Vie de Quartier a présenté plus d’une centaine de spectacles, notamment lors de festivals, en première partie des Trois Accords, Bleu Jeans Bleu, Fred Fortin, Mononc’ Serge, Pépé et sa guitare, Kaïn et Jonas & the Massive Attraction. Le groupe compte deux EP à son actif, dont un qui comprend la chanson Call Malade.

Plus récemment, le groupe a raflé la majorité des prix lors du gala Bourse Objectif Scène, en présentant cinq nouvelles chansons qui paraîtront sur son premier album intitulé Rue des Malaises.

