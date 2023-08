Multi-instrumentiste autodidacte, réalisateur et auteur-compositeur originaire de Lavaltrie, Vince Lemire est membre des groupes Beyond the Cover et Doux. Maîtrisant un large éventail de styles musicaux, Vince est un « hitmaker » hors pair, comme en témoigne les succès dont il est l’auteur-compositeur, dont Bang Bang et Colorado popularisés par Francis Degrandpré. Il est par ailleurs le guitariste de ce dernier.

Vince Lemire possède un long bagage musical dans diverses sphères du métier, cumulant plus de dix années d’expérience sur scène. Il a lancé en octobre 2022 son premier album solo, Gaz au fond, sur lequel on retrouve le hit On aime le Whisky. Cela ne l’empêche pas de continuer à travailler sur divers projets, de l’écriture et la réalisation pour d’autres artistes à la production d’un EP avec Doux Garçons.

