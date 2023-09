Weedon est la Future star iHeartRadio de septembre 2023 à ÉNERGIE.

Composé de Marcus Quirion et Julien Thibault, le groupe Weedon voit le jour à l’automne 2022 dans un chalet situé dans la ville du même nom. Complices et collègues depuis plus de dix ans, les membres du duo se sont fait connaître au sein d’Édwar 7, un quatuor pop/rock du début des années 2010.

Diplômés tous les deux de l’École nationale de la chanson en 2014, les deux gars ont aussi chacun leur projet solo, soit Jules et ses pilules et Marcus Quirion. Ils ont tourné sur les planches à travers le Québec et en Europe. On peut aussi les entendre se produire avec plusieurs artistes, eux qui ont réalisé et/ou joué sur plus d’une cinquantaine de disques au fil les ans (Coco Méliès, FÉLIXE, Mauvais Amis, Oli Féra, Virginie B et bien d’autres).

Nés à six jours d’intervalle, les auteurs-compositeurs-interprètes de la génération Z sont inséparables depuis leur rencontre en 2013. Ils décident enfin de joindre leurs forces dans l’écriture et la composition pour un projet qui ne ressemble ni à l’un, ni à l’autre, mais bien à la parfaite symbiose des deux artistes.

Le premier album de Weedon est entièrement composé à quatre mains dans une sonorité folk minimaliste et franche. Les deux Estriens ont lancé leur premier extrait intitulé Magog le 1er septembre 2023 alors que leur album complet sortira dès le début de 2024.

Découvrez dès maintenant la chanson Magog de Weedon sur les ondes d’ÉNERGIE!

Vous souhaitez découvrir plus de futurs hits? Écoutez la station Découvertes Franco d’iHeartRadio!