Âgé de seulement 19 ans, William Gravel est un jeune auteur-compositeur-interprète qui rêve de musique depuis toujours. Multi-instrumentiste, ses chansons reflètent sa personnalité et ses valeurs, jeunes et créatives!

Découvrez la chanson Démons dans ma chambre de William Gravel sur les ondes d’ÉNERGIE!

J’ai peur des démons dans ma chambre qui me hantent

Car depuis notre dernière danse je me sens seul

Et même quand je pars en vacances

Vers la Chine ou vers la France

T’es toujours là dans ma tête quand je pense

Vous souhaitez découvrir plus de futurs hits? Écoutez la station Découvertes Franco d’iHeartRadio!