1.2G$ dans l'entretien et réfection des routes et viaducs de Montréal

1,2 G$ seront investis dans l'entretien et la réparation des routes de la région de Montréal au cours des deux prochaines années.

Cette enveloppe inclut la réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine entre Montréal et Longueuil. Les travaux à cet endroit s'intensifieront au cours des prochaines semaines et les entraves majeures débuteront l'an prochain pour une période d'au moins deux ans.

La reconstruction du viaduc du boulevard des Galeries-d'Anjou ainsi que de l'autoroute 40 est, entre le boulevard des Anciens-Combattants à Sainte-Anne-de-Bellevue et le boul. Saint-Charles à Kirkland est aussi prévue.

Les sommes investies dans la région de Montréal se répartissent ainsi selon le MTQ qui fait des annonces similaires dans toutes les régions du Québec.

o 75 299 000 $ pour la réfection de routes

o 1 050 722 000 $ pour l'entretien des infrastructures

o 68 186 000 $ pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner.

«Nous souhaitons que la relance économique passe notamment par le secteur des transports, dont par la réalisation des nombreux projets dévoilés aujourd’hui » - François Bonnardel, ministre des Transports

« Dans le contexte actuel, nous avons grandement besoin d’investissements pour maintenir et créer des emplois chez nous. De plus, la réalisation de ces projets améliorera concrètement notre qualité de vie » - Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal