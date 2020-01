10e anniversaire de Bell Cause pour la cause

Entre 2,1 et 3,4 millions de Canadiens, dont 800 000 Québécois, seront affectés par une dépression majeure au cours de leur vie. 50% des problèmes de santé mentale se développent avant l'âge de 14 ans et les ressources pour aider nos jeunes sont encore déficientes au pays.

Encore cette année, Bell versera 5 cents pour chaque appel, message texte, visionnement Facebook, tweet et publication Instagram ou Snapchat envoyée avec le mot-clic #BellCause. Vous êtes aussi invités à regarder la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause sur You Tube.

Plus d'un milliard d'interactions ont été comptabilisées depuis la première édition en 2011. En incluant le don initial de 50 M$ à l'occasion du lancement de cette initiative en 2010, l'engagment total de Bell s'élève maintenant à 100 695 763,75 $.

« La Journée Bell Cause pour la cause offre aux Canadiens et aux gens du monde entier la chance de participer à la conversation portant sur les façons dont nous pouvons tous contribuer à la sensibilisation, à l'acceptation et surtout à poser des gestes pour la santé mentale» - Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

Plusieurs activités sont prévues d'un océan à l'autre pour marquer cette journée. Voyez la liste complète sur Bell.ca/Cause. Ne manquez la diffusion du documentaire Plus forts ensemble mettant en lumière la famille et les amis de personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale, sur les ondes de RDS à 20 h 30, à Canal Vie à 21 h, à canal D à 21 h, à Z à 22 h et sur Crave.

Cinq façons simples de lutter contre la stigmatisation entourant la maladie mentale

Il existe cinq façons simples de mettre fin à la stigmatisation liée à la santé mentale. Voici ce que suggère Heather Stuart de l'Université Queen's, titulaire de la première Chaire de recherche Bell sur la santé mentale et la lutte contre la stigmatisation.

Choisissez les bons mots - Soyez attentif aux mots que vous utilisez pour parler de la maladie mentale.

Renseignez-vous - Apprenez-en plus, sachez-en plus et parlez-en plus. Comprenez les signes.

Soyez gentil - Des petits gestes de bonté peuvent faire beaucoup pour changer les choses.

Écoutez et demandez - Parfois, il vaut mieux privilégier l'écoute.

Parlez-en - Amorcez un dialogue, rompez le silence