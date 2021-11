«123456» toujours le mot de passe le plus utilisé

Le traditionnel classement des mots de passe les plus populaires confirme encore cette année que de nombreux internautes préfèrent la facilité à la sécurité!

L'indémodable "123456" reste le mot de passe le plus utilisé au Canada et ailleurs dans le monde. Il a été utilisé plus de 103 millions de fois, selon l'étude annuelle de NordPass.

Il fait aussi partie des mots de passe les moins sécuritaires puisqu'il est déchiffrable en moins d'une seconde par des personnes malintentionnées.

Le mot "password", les 6 premières lettres en haut à gauche du clavier d'ordinateur, "qwerty" et "abc123" font toujours partie des combinaisons les plus fréquentes.

"iloveyou", "princess", et "sunshine" figurent dans le top 10 des mots de passe utilisés par les femmes.

Le sport inspire beaucoup les Canadiens, alors que "hockey" revient régulièrement suivi de "soccer", "baseball" et "basket-ball".

Voici le top 20 des mots de passe les plus populaires au Canada: