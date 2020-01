15 000$ à payer pour des biens non déclarés aux douanes

Les douaniers ont saisi des objets d'une valeur de 36 000$ dans leurs bagages, dont un sac à main et une montre.

Le 1er janvier au point d’entrée St-Armand Philipsburg , un groupe de voyageurs a omis de déclarer différents articles évalués à plus de 36 000$. Pour récupérer leurs biens, ils ont dû payer des pénalités totalisant près de 15 000$. #PensezYetDéclarez . https://t.co/uBZZG6frZP pic.twitter.com/5FufYxBOg8

Les voyageurs n'avaient d'autres choix que de payer les pénalités pour récupérer leurs biens. Le total de la facture est beaucoup plus élevé que s'ils avaient choisi de déclarer les objets et payer les taxes.

Le site de l'Agence des services frontaliers explique clairement qu'il est obligatoire de déclarer toutes les marchandises achetées ou reçues pendant un séjour à l'extérieur du Canada, même s'il s'agit d'un cadeau.

Les exemptions personnelles varient selon la durée du voyage outre frontière. Un périple de plus de sept jours permet au voyageur de rapporter des biens d'une valeur atteignant 800 $ sans avoir à payer de droits et de taxes. Il existe des exceptions pour les produits du tabac et les boissons alcoolisées.

Les voyageurs qui se font prendre la main dans le sac en ne déclarant pas leur bien doivent payer une pénalité oscillant entre 25 et 70 % de la valeur de l'objet non déclaré.

Les produits du tabac et l'alcool sont toutefois saisis de façon permanente lorsqu'ils ne sont pas déclarés.