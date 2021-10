17e FÉMINICIDE: une femme de 24 ans est poignardée à mort à Montréal

Un homme de 36 ans est accusé du meurtre prémédité de son ancienne colocataire hier à Montréal, dans un contexte de violence conjugale. Il s'agit donc du 17e féminicide au Québec cette année.

François Pelletier a comparu cet après-midi au Palais de justice de Montréal.

Le suspect aurait poignardé à mort Romane Bonnier âgée de 24 ans en pleine rue sur le Plateau-Mont-Royal, vers 16h30.

«La définition de violence conjugale est très élargie dans le sens que ce n'est pas nécessaire d'être en couple pour que ce soit un contexte de violence conjugale.» -Véronique Dubuc, porte-parole au SPVM

La jeune femme de 24 ans a été retrouvée inanimée sur la rue Aylmer, près de la rue Milton. Elle a été poignardée à plusieurs reprises au haut du corps. Elle a été conduite à l'hôpital où son décès a été constaté.

Le suspect a été interrogé une bonne partie de la soirée et de la nuit. Il sera de retour en Cour le 25 novembre prochain.

Il s'agit du 26e meurtre de l'année à Montréal.

La victime, Romane Bonnier, était une artiste et chanteuse, diplômée du Collège Marianopolis dans Westmount.

Romane Bonnier - Facebook

Il y a une semaine, Romane reprenait la chanson Here You Come Again sur YouTube.

Besoin d'aide ?

SOS Violence conjugale : 1-800-363-9010

Aide aux hommes en difficultés conjugales : 514 384-6296

(Avec la collaboration d'Étienne Phénix, journaliste Noovo Info)