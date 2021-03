23 M$ pour aider les femmes à traverser la pandémie

La pandémie n'a épargné personne en 2020, mais elle a été particulièrement dure avec les femmes dont la charge de travail et le stress ont explosé en un an. Québec veut leur venir en aide en injectant 23 millions de dollars dans divers programmes gouvernementaux.

Le plan d'action présenté par la ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, stimulera entre autres la formation et l'accès à l'emploi dans les secteurs des sciences et de l'ingénierie. Sur les 210 000 emplois perdus en un an au Québec, 55% étaient occupés par des femmes selon le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail.

Les femmes ont aussi été fortement touchées par les impacts de la pandémie à la maison. Les mères de famille ont consacré 27 heures supplémentaires aux enfants à la maison comparativement à 13 heures de plus pour les pères selon des chiffres obtenus par Radio-Canada. Une mère de famille sur 2 dit avoir vécu un stress anormalement élevé pendant la crise contre 40% pour les hommes selon un sondage ADP Canada.

Les inégalités entre les sexes persistent en cette Journée internationale du droit des femmes. Au Canada, les femmes gagnaient 87 cents pour chaque dollar fait par un homme d'après les chiffres de Statistiques Canada en 2018.