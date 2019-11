300 nouveaux autobus hybrides à la STM en 2020

Le budget 2020 et le Programme d’immobilisations 2020-2029 de la @stminfo , c’est notre déclaration d’amour envers le transport collectif, avec un budget en croissance et une amélioration importante du service 🚍🚇👉 https://t.co/pJ3TWJdUEf (1/4) #STM #polmtl pic.twitter.com/NV3NRqZQkB

Avec nos 300 nouveaux autobus qui feront leur entrée graduelle sur le réseau au cours des prochaines semaines, la hausse de l’offre de service en bus sera la + importante depuis 2012 🚍 On hausse le service de métro et on applique le «5 min. max» à l’année longue 🚇 (2/4) #polmtl

À + long terme, on va investir massivement dans notre réseau de transport collectif afin entre autres d’ajouter 17 nouveaux AZUR sur la ligne verte, de munir 41 stations d’ascenseurs d’ici 2025 et d’implanter un SRB dans l’axe Côte-Vertu/Sauvé. (3/4) @stminfo #polmtl

Budget 2020 de la @stminfo: les prochaines années s’annoncent emballantes pour la #STM et ses usagères et usagers, et notre admin. continuera d’être là pour s’assurer que le transport collectif demeure une priorité à Montréal et que la STM poursuive sa lancée! 🚍🚇 (4/4) #polmtl