4 arrestations en lien avec une tentative de meurtre à Mont-St-Hilaire

Quatre hommes ont été arrêtés ce matin en lien avec une tentative de meurtre sur un avocat de Mont-Saint-Hilaire, le 26 mars dernier. Nicholas Daudelin, un avocat en droit civil, avait été blessé au bas du corps en refusant d'ouvrir la porte aux agresseurs.

Les 4 individus arrêtés sont âgés de 26, 27, 35 et 40 ans. Ils seront interrogés par les policiers et pourraient faire face à plusieurs accusations plus tard aujourd'hui.

Les suspects de 35 et 40 ans ont été arrêtés par le Groupe d'intervention tactique de la Sûreté du Québec. Ce serait eux qui se sont présentés au domicile de l'avocat le printemps dernier. L'individu de 35 ans aurait tenté de fuir les policiers en sautant du 3e étage d'une tour à condos de la rue Marie-Victorin à Brossard plus tôt ce matin. Il s'est blessé légèrement avant de se faire passer les menottes par les policiers.

Les deux autres individus arrêtés seraient des complices dans cette affaire.

Trois perquisitions sont également en cours dans les secteurs de Longueuil et Brossard. D'autres arrestations pourraient avoir lieu dans ce dossier.

Nicholas Daudelin a été atteint d'au moins un projectile d'arme à feu dans sa résidence de la rue des Passerins à Mont-Saint-Hilaire il y a pratiquement 3 mois. Ses blessures ne mettaient pas sa vie en danger.