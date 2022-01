4 personnes arrêtées pour contrebande de tabac à Drummondville

4 personnes ont été arrêtées mardi à Drummondville en lien avec la contrebande de tabac.

Ces arrestations font suite à des perquisitions effectuées en avril 2021 dans des résidences et des véhicules.

La Sûreté du Québec avait alors saisi plus de 2500 cigarettes de contrebande, 1280 $ en argent comptant, des cellulaires et des documents liés à la contrebande.

Les hommes arrêtés sont âgés entre 29 et 66 ans et font face à des accusations de contrebande de tabac et de complot.

Ils auraient agi dans la région de Drummondville.

Les accusés ont été rencontrés et libérés sous promesse de comparaitre.

Ils seront de retour au palais de justice de Drummondville à une date ultérieure.