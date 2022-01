5e anniversaire de l'attentat à la mosquée de Québec

Le premier ministre François Legault et le maire de Québec, Benoit Marchand vont participer samedi soir à une vigile organisée pour souligner le 5e anniversaire de la tuerie de la mosquée de Québec.

Cela fait 5 ans aujourd'hui qu'est survenu le drame à la grande mosquée. Six personnes sont mortes et 19 autres ont été blessées lors de l'attentat qui eu lieu le 29 janvier 2017.

L'auteur de la fusillade, Alexandre Bissonnette a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans.

La cérémonie débutera à 18h00 devant la Mosquée. D'autres dignitaires seront également présents.

La vigile qui devait avoir lieu à Ottawa ce samedi a été annulée en raison de la manifestation monstre des camionneurs.

Il y a 5 ans, 6 personnes ont perdu la vie et plusieurs autres ont été blessées dans l’attentat haineux à la Grande Mosquée de Québec. Tout le Québec demeure blessé par cette tragédie. Mes pensées accompagnent les familles et les proches des victimes. N’oublions jamais. pic.twitter.com/1TQwGyykDF

À ceux dont la vie a été changée à jamais : on est là pour vous. Ensemble, on va combattre l’islamophobie, le racisme et toutes les autres formes de haine. C’est ainsi que notre pays deviendra plus fort et plus inclusif. https://t.co/VqxGg8Y9gJ