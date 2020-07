6/49: Un robot remet 6 millions de dollars à une femme des Laurentides!

C'est une résidente des Laurentides qui a remporté le gros lot de 6 millions de dollars du Lotto-6/49 du 1er juillet dernier.

Loto-Québec a remis aujourd'hui son premier chèque en personne depuis le 27 février en raison de la pandémie. L'événement s'est déroulé au Casino de Mont-Tremblant.

C'est un robot nommé SARA qui l'a toutefois remis, une première, afin de respecter les consignes de distanciation physique. Le robot a été développé par des étudiants de l'École de technologie supérieure (ÉTS) à Montréal.

Les plans de la gagnante, Guylaine Desjardins, sont plutôt modestes pour l'instant, puisqu'elle ne peut pas voyager en raison de la pandémie...

«On veut s'acheter un petit Spyder, mais à part de ça on va le placer (le montant) et d'attendre les événements tranquillement. Je ne veux pas me presser du tout. On va en profiter avec mes enfants pour faire des petits soupers!»

-Guylaine Desjardins, la nouvelle multimillionnaire​