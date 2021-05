À Longueuil la plage du parc de l'Île Charron fermée pour l'été

Une bien mauvaise nouvelle pour les citoyens qui vont vouloir se rafraîchir aujourd'hui et au cours des prochains jours....

La plage située au parc de l'Île Charron est présentement fermée et elle le sera tout l'été.

La ville de Longueuil doit procéder à des travaux d'amélioration pour stabiliser la berge. On doit plus précisément aménager un détour pour rendre le site plus durable face aux fluctuations du niveau de l’eau. Les travaux vont permettre également l'aménagement d'un habitat pour les poissons.

La baignade n'y est donc pas permise. Le parc demeure cependant ouvert tous les jours de 6 h à 23 h. Puisque le bloc sanitaire est fermé des toilettes temporaires sont mises à la disposition des visiteurs.

La plage a été aménagée en 2019 au coût de 2,3 millions de dollars.