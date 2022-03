À Montréal, un conflit dégénère dans un bar

À Montréal, deux hommes ont été poignardés à la suite d'un conflit qui a dégénéré à l'extérieur d'un bar de la rue Saint-Denis près de la rue Emery, dans l'arrondissement Ville-Marie.

L'altercation entre les 2 victimes et potentiellement 3 suspects, s'est déroulée vers 2h30 dans la nuit de samedi à dimanche. Le conflit a commencé à l'intérieur de l'établissement pour se terminer dehors. Au cours de la bagarre, les 2 individus âgés entre 24 et 34 ans, ont subi des blessures sérieuses au haut du corps. On ne craint toutefois pas pour leur vie.

Les 3 suspects auraient pris la fuite à pied.

Des images de caméra de surveillance des commerces voisins seront visionnées dans le but d'obtenir une description des hommes impliqués dans cette altercation.