À vos billets!

Six Maxmillions (des lots de 1 million de dollars) ont été gagnés au Québec, en Colombie-Britannique et en Ontario lors du tirage du Lotto Max hier. Puisque le gros lot n'a pas été remporté, la cagnotte au prochain tirage s'élevera à environ 90 millions de dollars, soit un gros lot de 70 millions et environ 20 lots d'un million de dollars. Le prochain tirage aura lieu mardi le 25 février.

Depuis le lancement de cette loterie, 28 gros lots ont été remportés au Québec, dont un de 65,000,000 de dollars, le plus important gros lot jamais gagné au Québec. Vous avez jusqu'à 22h30 mardi soir pour acheter vos billets.