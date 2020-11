Abattage de cerfs à Longueuil, la mairesse Sylvie Parent menacée de mort

La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, a reçu des menaces de mort en lien avec l'abattage d'une quinzaine de cerfs au parc Michel-Chartrand.

La police de Longueuil précise qu'il n'y a pas eu d'arrestation dans ce dossier, du moins pas pour l'instant. L'attachée de presse de la mairesse, Alexandra Lapierre, a indiqué que cette dernière n'accorderait pas d'entrevue sur le sujet puisque l'enquête ne fait que commencer.

La Ville de Longueuil a annoncé plus tôt cette semaine son intention de réduire le nombre de cerfs de moitié pour conserver la biodiversité du parc, très fréquenté par les familles. Une quinzaine de bêtes seront capturées puis euthanasiées d'ici la fin du mois, une décision qui soulève les passions.

La députée indépendante de Marie-Victorin, Catherine Fournier, suggère pour sa part d'introduire le coyote de façon contrôlée. Elle déplore que la Ville n'ait pas consulté la population dans ce dossier.

Deux pétitions circulent, déjà signées par plus de 40 000 personnes. Une première souhaite forcer l'administration Parent à faire marche arrière et à considérer relocaliser les cerfs. Un autre document demandant la même chose circule aussi. Une manifestation est également prévue samedi au parc Michel-Chartrand.

La Ville de Longueuil aurait possiblement contribué au problème en nourrissant les chevreuils l'hiver seulement pendant une vingtaine d'années. Par courriel, elle nous indique qu'effectivement, elle a mené des activités de nourrissage « selon les informations et les connaissances disponibles à l'époque. [...] Cette pratique ponctuelle visait à trouver un équilibre entre la sécurité des citoyens, la sécurité des animaux et les dommages constatés. »

Le but était d'éviter qu'ils aillent chercher de la nourriture ailleurs, ce qui aurait pu causer des accidents de circulation, car le parc est situé entre les villes de Longueuil et de Boucherville. Cela aurait aussi pu causer des dommages aux propriétés riveraines.

À la recommandation du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, la Ville a réduit cette pratique dès 2015 et l'a complètement arrêtée en 2017.

Par ailleurs, des refuges se disent prêts à accueillir des chevreuils du parc de Longueuil si la Ville reconsidère l'option de les relocaliser. La décision devrait d'abord être autorisée par le ministère de la Faune.

Le Centre Refuge Nymous de Sainte-Béatrix, dans Lanaudière, aimerait aider. Le Miller Zoo et la Ferme 5 Étoiles de Sacré-Coeur ont également annoncé ce matin qu'ils étaient prêts à accueillir tous les cerfs qui devront être tués.

« Ça prend vraiment une volonté du ministère de la Faune. On aimerait bien être capable d'en ramasser quelques-uns. Ce n'est pas facile, mais ça se fait sous la surveillance d'un vétérinaire qui peut injecter une sédation. Il y a des agents qui sont habilités, ils ont une formation. Je sais qu'il y a d'autres refuges qui pourraient peut-être participer. »

L'organisme Sauvetage Animal Rescue se dit même prêt à offrir gratuitement à la Ville ses services de capture et de relocalisation des chevreuils. La Ville ne semblait toutefois pas ouverte à revenir sur sa décision hier, disant avoir étudié toutes les options.

Des experts croient qu'à court terme, la décision de la Ville de capturer les chevreuils pour ensuite les euthanasier et distribuer la viande à Moisson Rive-Sud est la meilleure, si on ajoute à cela le contexte de pandémie. Par ailleurs, il faudrait s'attendre à ce que ce genre d'opération se répète si rien ne change.

Le biologiste et professeur en écologie animale à l'Université du Québec à Rimouski, Martin-Hugues St-Laurent, estime que la disparition du loup et du coyote en milieu périurbain a fait en sorte que la population augmente. Il croit, comme le suggérait la députée Fournier, que les villes auraient dû en réintégrer graduellement.

Le fait que certains nourrissent les cerfs peut aussi créer des maladies chez eux, en plus d'avoir un effet sur leur présence plus importante.

« Les plus grands responsables, est-ce que ce sont la Ville de Longueuil et les riverains qui ont nourri les cerfs, ou est-ce qu'au contraire, ce sont les gens qui ont éradiqué les grands prédateurs? C'est de voir comment on va se sortir de là. Le seul bémol que j'apporte, c'est qu'il ne faut pas laisser croire à la population qu'on va faire cette opération-là qu'une seule fois, parce que ce qui a mené les densités de cerfs à ce niveau-là est encore présent. »

- Martin-Hugues St-Laurent, biologiste et professeur à l'UQAR