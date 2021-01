Achalandage record dans les parcs nationaux du Québec cet été

Les Québécois ont été nombreux à se tourner vers le plein air pour décrocher cet été, avec la pandémie.

La Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) note une augmentation de 14 % de l'achalandage dans ses parcs nationaux entre mai et septembre, soit 589 000 visites de plus qu'en 2019.

La carte annuelle Bonjour Québec, offerte à 50 % de rabais cette année avec l'aide du gouvernement pour stimuler le tourisme dans les régions, y est pour beaucoup. Les 141 000 exemplaires se sont envolés en moins de 72 heures et sont à l'origine de près du quart des jours/visite. Ces cartes sont à l'origine de près de 1 million de jours/visite sur une fréquentation totale de 4,8 millions de jours/visite cet été.

« Il y a des gens pour qui c'était la première fois qu'ils visitaient les parcs nationaux, et ce qu'ils nous disent quand on leur pose la question, à 65 %, c'est qu'ils entendent revenir au cours des prochains mois. On va regarder ce qui va être annoncé par le premier ministre demain pour voir dans quel contexte tout cela va pouvoir se réaliser. »

- Simon Boivin, responsable des relations avec les médias de la SÉPAQ