Action civique Trois-Rivières aura droit à plus de 200 000 $

Le parti Action civique de Trois-Rivières aura annuellement droit à plus de 50 000 $ pour les 4 prochaines années, même s’il n’a fait élire aucun candidat.

L’enveloppe sera puisée à même le budget de la Ville de Trois-Rivières, ce qui crée la grogne chez certains intervenants.

C’est le cas entre autres du maire de la ville, Jean Lamarche. En entrevue avec Le Nouvelliste, il affirme que même si l’allocation est totalement légale, le fait que le parti l’accepte est discutable, vu sa faible popularité aux dernières élections.

De son côté, l’ancienne conseillère du district des Forges, Marriannick Mercure, juge plutôt les détails de la nouvelle loi, qu’elle trouve trop permissive.

« À Trois-Rivières, on est une espèce de cas exemplaire, ou de cas contre-exemplaire parce que ce que la loi dit c’est que le montant total qui est calculé, soit entre 210 000 $ et 280 000 $ selon les interprétations, que ce montant-là est divisé. Donc nous, on a vraiment un cas d’exemple où on a un seul parti, ils n’ont fait élire personne, ils sont tous arrivés bons derniers, ils n’ont pas eu un bon pourcentage de vote, mais ils ramassent le gros lot. Donc surement que maintenant que les gens sont au courant de ça, ça pourrait stimuler l’arrivée d’autres partis politiques, même s’ils n’ont aucune chance de faire élire qui que ce soit. » - Marriannick Mercure, ancienne conseillère municipale

Madame Mercure déplore que seulement 1 % des votes soit nécessaire pour y avoir accès.

Elle est aussi surprise par le calcul qui mène au montant alloué. Plutôt que de multiplier le nombre de votes reçu par un certain montant, c’est le nombre total d’électeurs de la ville qui est multiplié par 0,64 $ (dans le cas de Trois-Rivières).

La loi ne tient pas non plus compte du nombre de partis, ce qui mène à une situation comme celle-là où un seul parti récolte plus de 200 000 $ sur quatre ans.

Selon Marriannick Mercure, la ville risque fortement de demander un avis juridique là-dessus puisqu’il s’agit d’un casse-tête d’ajouter une dépense récurrente comme celle-là sans augmenter les taxes des citoyens ou couper dans les services.