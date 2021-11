Agression sexuelle: une 6e femme poursuit Gilbert Rozon

Une sixième femme poursuit Gilbert Rozon au civil pour agression sexuelle. Sophie Moreau, la fille du défunt humoriste Jean-Guy Moreau, réclame 1,25 million $ au Fondateur de Juste pour rire.

Elle allègue avoir été harcelée et agressée durant les étés 1988 et 1989. Elle était alors âgée de 15 et 16 ans et travaillait comme réceptionniste pour le festival d'humour.

À au moins trois reprises, Gilbert Rozon lui aurait fait des attouchements sans son consentement. La poursuite indique qu'il se serait approché d'elle par derrière, l'aurait touché et demandé de l'embrasser. Malgré ses refus, il aurait insisté en lui disant qu'il souhaitait «prendre sa virginité», selon Radio-Canada.

Sophie Moreau affirme avoir vécu un sentiment de culpabilité et gardé le silence pendant 33 ans, par crainte des représailles auprès des membres de sa famille, alors qu'elle considérait Rozon comme un ami de son père.

Elle fait partie des femmes qui ont porté plainte à la police, contre Rozon, dans la foulée du mouvement #moiaussi en octobre 2017.

Une seule plainte, celle d'Annick Charette a mené à un procès pour viol et attentat à la pudeur. L'ancien magnat de l'humour, maintenant âgé de 67 ans a été acquitté en décembre 2020.

Cinq autres femmes le poursuivent également au civil pour un total dépassant les neuf millions de dollars. Gilbert Rozon nie toutes les accusations.

Le collectif Les Courageuses, formé d'une vingtaine de victimes alléguées souhaitaient intenter un recours collectif contre lui. La Cour d'appel a bloqué le recours et la Cour suprême a refusé d'entendre l'appel.