Agressions sexuelles : un comédien d'Unité 9 et Mafia inc. au banc des accusés

La police de Longueuil demande l'aide du public pour retracer des victimes potentielles du comédien québécois surnommé Goûchy Boy, de son vrai nom Chijoke Onyechekwa Ugochukwu.

L'homme de 48 ans, résident du secteur Saint-Hubert à Longueuil, est accusé d'infractions d'ordre sexuel sur au moins deux femmes dans la trentaine à Brossard en 2016 et 2018.

Source : SPAL. Goûchy Boy.

Le colosse de 6 pieds 5 a été arrêté le 9 mars et le 27 août dernier. Les enquêteurs du SPAL ont des raisons de croire qu'il aurait fait d'autres victimes. Pour cette raison, ils demandent à toute personne détenant des informations sur cet individu de les contacter au (450) 463-7211.

« Pour ne pas identifier les victimes, on ne mentionnera pas de détails sur la façon dont il procédait [pour les sélectionner], mais ce qu'on peut dire pour rassurer la population, c'est que ce n'étaient pas des victimes choisies au hasard dans la rue, par exemple. » - Mélanie Mercille, agente porte-parole du Service de police de l'agglomération de Longueuil

Selon le site IMDb, Goûchy Boy a joué dans plusieurs séries télévisées, dont le rôle de l'agent correctionnel Koffi Yatabéré dans Unité 9 et plus récemment dans le film Mafia inc.

Il est actuellement libre sous conditions et comparaitra à nouveau en novembre et en février prochains, au palais de justice de Longueuil.